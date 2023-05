Staatsgeheimnis Brautkleid

Erst vor knapp drei Monaten hat Kronprinz Hussein von Jordanien die Ehre, seine Schwester Iman zur Hochzeitszeremonie zu f√ľhren. Die √§lteste Tochter von K√∂nig Abdullah II. und K√∂nigin Rania heiratet am 12. M√§rz ihren langj√§hrigen Freund, den Venezolaner Jameel Alexander Thermiotis. Eine Woche nach der Trauung meldet sich das Modehaus Dior mit Details zum Kleid: zarte florale Feinheiten zieren Kragen und √Ąrmel.

Was w√§re der sch√∂nste Tag im Leben einer Frau ohne Hochzeitskleid. Das ist die Visitenkarte der Brautfamilie ‚Äď damals wie heute.

Als die Brautmutter, K√∂nigin Rania, am 10. Juni 1993 heiratet, l√§sst sich Designer Bruce Oldfield von den antiken Kleidern Syriens inspirieren und verpasst seiner Kreation √ľppige Goldstickerei. Jetzt gibt es die zweite Hochzeit im jordanischen K√∂nigshaus: der 28-j√§hrige Thronfolger Hussein heiratet am 1. Juni 2023 Rajwa Khalid Al Saif. Wer Rajwas Brautkleid entwirft, z√§hlt zu den gro√üen Geheimnissen, will man doch verhindern, dass Kopien auf den Markt kommen.

Aus diesem Grund n√§ht Designer Crist√≥bal Balenciaga das Seiden-T√ľll-Kleid f√ľr die ehemalige belgische K√∂nigin Fabiola in seiner eigenen Wohnung.

Obwohl der Entwurf des Brautkleides f√ľr Princess Royal Anne von Susan Small streng geh√ľtet wird, werden schon ein paar Stunden nach der TV-√úbertragung der Hochzeit Kopien in der Oxford Street verkauft.

Als Prinzessin Caroline von Monaco 1978 zu Philippe Junot Ja sagt, muss Dior-Designer Marc Bohan in letzter Minute √Ąnderungen vornehmen. Details sind an die √Ėffentlichkeit gelangt.

Bei der M√§rchenhochzeit von Diana und dem heutigen K√∂nig Charles III. wird ein Reservekleid angefertigt, falls eine Einzelheit durchgesickert w√§re. Im Souterrain-Studio verklebt das Designerpaar Elizabeth und David Emanuel die Fenster, entsorgt weder Stoffrest noch Faden im M√ľllcontainer vor dem Haus. Es sollte f√ľr andere Leute nicht m√∂glich sein, das Kleid zu kopieren ‚Äď das war die wichtigste Sache!