SPÖ und KI

Die Aufarbeitung dessen, was beim Stimmen-Exceln in der SPÖ passiert ist, macht vielen gerade viel Freude. Auch dem ORF. Gleich nach dem in der Television übertragenen „Die SPÖ liegt ziemlich am Boden“ des Andreas Babler durfte Barbara Karlich ran – das klingt schon phonetisch ähnlich. Zum Thema „Wer arbeitet, verschwendet sein Leben“ sprach neben einer jungen Dame mit lustigem Hut auch eine arbeitsfrohe Bestatterin, und das ließ gleich wieder an die SPÖ denken.

Übrigens: Das Vertauschen der Stimmen auf dem Parteitag ist mitnichten nur so passiert. Wir alle wurden Opfer einer Machtübernahme durch die berüchtigte KI – irgendjemand hat ChatGPT nach dem monatelangen Hauen und Stechen gefragt, wie’s mit der SPÖ weitergeht, und die künstliche Intelligenz hat besagtes Parteitags-Szenario mitsamt der natürlichen Unintelligenz (© Dieter Chmelar) ausgeworfen. Na, wenn dieses KI-Weiterspinnen jetzt überall Schule macht …

