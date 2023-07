Spitzensache

In der Netflix-Serie "Die Kaiserin" trägt Sisi ein Hochzeitskleid, gefertigt aus Spitzenstoff der Vorarlberger Stickerei Hoferhecht aus Lustenau. Dank internationaler Couture-Designer kommen und kamen Hollywood-Stars, Pop-Größen und auch Queen Elizabeth II. in den Genuss des bestickten Gewebes.

Auch am Wiener Hof gibt man dereinst modisch den Ton an. Doch nicht Kaiserin Elisabeth ist in Sachen Mode federführend, sondern Fürstin Pauline Metternich. Die herzliche Feindschaft zwischen Pauline und Kaiserin Elisabeth ist bei Hof kein Geheimnis. "Wenn man sich eine Modeikone der damaligen Zeit vorstellen möchte, dann muss man an Pauline Metternich denken", weiß Georg Gaugusch von der Firma "Wilhelm Jungmann und Neffe" in Wien, der damalige k. und k. Hof- und Kammerlieferant.

"Wenn sie im Frühling zum ersten Mal aus dem Palais hinausgefahren ist, hat sie bestimmt, welche Farbe Mode wird. Ganz Wien hat darauf gewartet. Wenn sie in Mauve gesehen wurde, dann war klar: Mauve ist die Farbe der Saison. Aus diesem Grund wurde in unserem Geschäft über der Kassa ihr Wappen mit der Inschrift ,Lieferanten der Pauline Metternich’ angebracht, um zu zeigen, wo sie ihre Stoffe einkauft."

In den bis heute erhaltenen Musterbüchern finden sich neben den Stoffmustern der bestellten Kleider auch genaue Angaben zu Schnitt, Machart und Preis. "Eine Hofrobe, die für repräsentative Zwecke angefertigt wurde, kostete damals circa 1.000 bis 2.000 Gulden. Wenn man sich vorstellt, dass 6.000 Gulden ein sehr gutes Jahresgehalt waren und dass man ein Wiener Vorstadtzinshaus um 30.000 Gulden bekam, dann sind das schon sehr nennenswerte Beträge. Wollte man nicht als verarmt gelten, durfte die Robe kein zweites Mal getragen werden."

Auch die Namen der Kundschaft sind vermerkt. "Unsere Kundinnen von damals waren alles Damen der Hocharistokratie, allen voran natürlich Kaiserin Sisi. Doch sie hat nach dem Tod von Kronprinz Rudolf nur noch Schwarz getragen, das war ihre einzige Farbe."