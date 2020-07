Sommerfreude

Heute Abend neigt sich der Juli in den August, und der halbe Sommer ist vorbei. Seine große Hitzewelle (am Dienstag) auch. Und schon jetzt lässt sich sagen: Es ist/war wettertechnisch ein perfekter Sommer.

Schon deshalb, weil die notorischen Jammerer rundum („Geh bitte, was soll des für a Sommer sein?“) an den Grenzen ihres Gripses staustehen. Dieser Sommer ist einmal heiß und dann wieder kühler, mit Sonne und Regen, dampfendem Wald und prallen Wiesen, dem Geruch vom Ernten und von Gewittern – so wie er früher einmal war. Er liegt auch statistisch gut im Mittel. Die Remasuri der Familie Thunberg, die mit Selbsttherapie, moralinsaurem Zeigefinger und Marketingtalent mehr als ein Jahr lang die halbe Welt narrisch gemacht hat, geht grad auch nicht so: keine neuen Hitzeklimauntergangsrekorde, hierzulande.

Ehe jetzt der Shitstorm losgeht: Die Erderwärmung gibt’s trotzdem, bewiesen! Über den normalsten aller Sommer darf man sich dennoch einfach nur freuen.

