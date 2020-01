Wenn Sie dieser Tage zum Skifahren waren, dann kennen Sie’s: „Ich bin solo, ich bin solo, ich bin solo, scheißegal.“ Das Lied (?!), dem alten Rod-Stewart-Hit „Sailing“ nachgelallt, ist seit zehn Jahren fixer Bestandteil aller Skihütten, Stadt-Almen, Oktober-Wiesn und Malle-Partys. Und Erklärung dafür, warum dort Alkohol konsumiert wird – ohne hält man’s nicht aus.

Wobei das Zudröhnquantum nicht in Zentilitern, Achterln, Vierteln oder Halben gemessen wird: Die Basiseinheit lautet Kübel. Oder Boot. Auf einer Hüttentafel gesichtet: Gletschereis Boot (Eristoff weiß Fl. 0,375 l + 4 Dosen Red Bull Gletschereis) € 38. Da sitzen dann drei Burschen beim dritten Boot zum Bier, „Ich bin solo“ im Ohr und im Gesicht so ein Ausdruck „Bist du deppert, i bin deppert“. Was sich beim späteren Wanken zu Ski/Snowboard bestätigt.

Georg Danzer selig hätte solch’ Armutschgerl „Zwilling“ genannt, „weil aner allan kann do net so deppert sein“ – von wegen solo.

andreas.schwarz@kurier.at

x