Jüngst und zu Unrecht schon wieder vergessen

verriet uns eine Umfrage, was die Österreicher im Auto so tun, außer zu fahren. Schminken wurde genannt, einen Rausch ausschlafen auch – und jeder Zweite will schon Sex auf vier Rädern gehabt haben. Ob während der Fahrt oder bei Stillstand, wurde nicht abgefragt.

Ganz vorne liegen aber Singen (acht von zehn Befragten) und Selbstgespräche (zwei Drittel). Das ist schön. Singen macht fröhlich (bei geschlossenem Fenster auch die anderen). Und Selbstgespräche machen glücklich, weil da hört einem jemand zu. „Sind heut’ nur Vollkoffer unterwegs? Geh bitte, bei der Führerscheintombola wär’ i a gern dabei g’wesen“ ist ein klassisches Selbstgespräch, das mit erregt-modulierender Stimme als Singen am Steuer durchgeht. Acht von zehn singen? Das kommt hin ...

Umfragen, auf die wir noch warten: Was die Österreicher beim Zähneputzen denken. Was beim Schnitzelklopfen. Und was über Umfragen, also generell.

