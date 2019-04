Sieg an der Leitha

Wimpassing im Burgenland will keine eigene Postleitzahl. In einer Volksbefragung haben 58 Prozent der Wimpassinger dafür gestimmt, postalisch bei Wampersdorf in Niederösterreich (2485) zu bleiben. Kein Aprilscherz.

Postleitzahl? Mit ihr hat der Briefträger (Briefträger?) einst die vielen Wimpassings und St. Johanns im Land auseinandergehalten. Heute braucht eher das Navi die Zahl fürs Ziel.

Jedenfalls haben die Wimpassinger quasi einen Wexit vermieden. Das ist schön. Wiewohl: Die Wampersdorfer durften nicht abstimmen? Vielleicht wollen die gar nicht mit denen drüber der Leitha unter einem Post- respektive Navi-Dach leben? So wie die Europäer die Briten lieber unter einem Dach behielten, eigentlich.

Gleichwie: Der Bürgermeister von Wimpassing, der eine eigene Postleitzahl wollte, sagt, das sei ein Sieg für die Demokratie. Na, und was für einer!

