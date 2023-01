Sensationen

Das Jahr ist noch jung, aber die Nachrichten, die scharf an der Sensation kratzen, häufen sich:

Ein neuer Berufszweig boomt, lesen wir, und zwar der Relationship-Coach fĂĽrs Online-Dating. Es gibt Crash-Kurse, wie man beim Flirten/Anbahnen via Textnachricht schnell die richtigen Worte findet. Wui!

Falsche Worte bzw. Wörter (wer den Unterschied kennt, bitte aufzeigen!) sind auch schon festgelegt im jungen Jahr: Kohle ist per se schon pfui, „ordentlich Kohle verdienen“ steht mithin auf dem Index.

Ein Jahr sterben die Bienen, dann sind sie wieder da – damit Letzteres so bleibt, gibt’s nun einen Impfstoff für Bienen. Es wird aber nicht – zu früh gefreut – zurückgestochen, sondern handelt sich um eine Art Schluckimpfung.

Nicht in der Natur, aber auf Naturfotos in Social Media haben Forscher vier neue fleischfressende Pflanzen entdeckt. Ein Shitstorm ĂĽber den erweiterten Fleischkonsum in der Klimakrise ist noch ausgeblieben. Auch eine Sensation.

andreas.schwarz@kurier.at