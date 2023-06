Das wird kein Sommer, wie jeder andere. Wo früher Dornfingerspinnen, Scheuch-Krokodile und Touristen schreckende Kühe für Furore sorgten, dominieren heuer Bär und Wolf. Ersterer wurde nun auch schon auf dem Weg nach Wien gesichtet, letzterer reißt sich durch das Schafangebot landauf, landab.

Apropos: Der Wolf ist geschützt. Aber wer schützt den Menschen – vorm Wolf und den Tierschützern? Letztere haben nun einen Schäfer angezeigt, der seine Schafe allein auf der Weide ließ und sie damit ungeschützt/tierquälerisch den Fängen des Wolfs ausgesetzt hat. Verdrehte Welt.

Das führt doch wieder zur Kuh, die in den Niederlanden und Irland zu Hunderttausenden gekeult werden soll. Der CO 2 -Ausstoß, man weiß schon. Da kann der Mensch froh sein, das niemand auf die Idee kommt ... – obwohl: Spinner gab’s schon, die im Namen von Umwelt und Klima zum Geburtsverzicht aufriefen. Am Ende gibt’s dann nur Tier und Natur. Und keine Schützer. Wunderbar!

andreas.schwarz@kurier.at