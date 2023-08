Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Alte Volksweisheit. Wird in Fortgehrunden oft weniger lyrisch mit „Nach dem vierten Bier gehen alle schiarchen Menschen heim“ umschrieben. Kurz vor der Sperrstunde sind sich in diesem Punkt erstaunlich viele Menschen auf Partnersuche einig. Beweise liefern subjektive Feldstudien mit anekdotischer Evidenz.

Alkohol macht blind. Nicht nur der Selbstgebrannte, auch der Vino bei der Firmenfeier. Wie man sich den visuell herausfordernden Kollegen schönsaufen konnte, bleibt oft unerklärlich. Selbst für Wissenschafter. Sie behaupten jetzt sogar, dass Schönsaufen gar nicht funktioniert. Zumindest nicht, wenn sie es ausprobieren. Haben sie übrigens in „Laborsitzungen“ und nicht in einer x-beliebigen Tschumsen getan, was das ernüchternde Ergebnis erklärt.

Georg Danzer kann dazu ein Lied singen. Unvergessen sein „Heut bin i wieder fett wie ein Radierer“ ...