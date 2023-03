Schöne Folklore

So ein Staatsbesuch ist auch nicht mehr das, was er einmal war: Drei Tage weilen König Charles und Camilla in Deutschland, heut’ geht’s heim. Zum Vergleich: Beim einzigen britischen Staatsbesuch in 100 Jahren und länger in Österreich blieben Queen Elizabeth und Prinz Philipp (Prinzessin Anne reiste vergrippt nach, Teenager Charles kam nicht mit) sechs Tage. Also doppelt so lang im acht Mal bevölkerungskleineren Land – diese Bedeutung lässt sich gar nicht mathematisieren.

Aber Charles und Camilla müssen auch keine Gemeindebauwohnung im 11. Stock besuchen wie 1969 die Queen am Kaisermühlendamm 1-5; und für ein Telefonat mit London müssen sie nicht aus dem Zug steigen wie Elizabeth damals in Wörgl. Überhaupt war Zeit weniger Geld. Man musste auch nicht fürchten, dass irgendein Klimakleber im Weg pickt und Sinn oder Unsinn eines Staatsbesuchs hinterfragt. Denn schön ist, dass es diese Folklore noch gibt.

