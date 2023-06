Schöne Ferien! (2)

Gestern wurden an dieser Stelle hier geschätzte 500.000 Schüler in die Ferien entlassen – sie sollen sich um nichts kümmern müssen, schrieben wir den Eltern im Osten Österreichs ins Stammbuch, Letztere können sich außerhalb der Ferien von den Ferien erholen (na, mehr haben wir nicht gebraucht ...).

Aber ein To-do an die Kids vielleicht doch: Die Klassenfotos, die gegen Schuljahresende verschickt wurden, rückseitig beschriften – in Jahrzehnten weiß man den einen oder anderen Namen schon nicht mehr.

Apropos, stößt man irgendwo auf ein altes Volksschulklassenfoto von irgendwo, ist der erste Reflex: Jö, meine Klasse! Weil sie alle gleich waren: Drei Reihen Schüler, die dritte auf einer Bank, Reihe eins in der Mitte oder flankierend Direktorin und Klassenlehrerin.

So grau ist Schule heute nicht. In den Wochen vor den Ferien ging’s mit den Lehrern in den Prater, zum Schwimmen, ins Kino. Ferien vor den Ferien. Schöne ebensolche!

andreas.schwarz@kurier.at