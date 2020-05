Nun sind also zum ersten Mal richtige Fotos von der „Bist du deppert, die is schoaf“ aufgetaucht und haben die Frage aufgeworfen: „Bist du deppert, die is schoaf“??

Ohrfeigen und Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber dass sich ein späterer Vizekanzler der Republik angesichts dieser Dame aus dem Griff verliert und die Ohrfeige seines Lebens einfängt, ist schon mager. Beuteschema hin oder her. Und ehe jetzt jemand politisch korrekt kräht, das sei wieder typisch, so etwas schreibe man nur über Frauen: Nein, man kann auch fragen, ob der Strache „ schoaf“ ist – in ein paar Discos und Passagen haben sie das seinerzeit wohl auch getan. Oder ob’s nur sein scharfer Senf zu allem und jedem war, und er selbst war immer so ein fad-siassa Kremser.

So einer findet bald was „ schoaf“, verkauft sein G’wand und fahrt glückselig in’ Himmel. Und: Vergebung und küss’ die Hand, die Dame – gut, dass er das tat!

