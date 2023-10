Manchmal beginnt ein Tag so: Die Schnellbahn rauscht davon, als man hechelnd den Bahnsteig erreicht; Pech, aber 10 Minuten bis zur nächsten, es gibt Schlimmeres; die Nächste, voll mit einer hustenden Touristengruppe, setzt die Fahrt plötzlich nur noch im Meter-Stopp-Meter-Stopp-Rhythmus fort; zum Glück, denkt man nach 50 Metern/Stopps, sitzt man nicht im Flugzeug; der humpelnde Zug erreicht die nächste Station auf der zwei Sommermonate lang renovierten Strecke (Normfahrzeit: 2 Minuten) nach 15; „Zug endet hier für Batterietausch (!?)“; Fußmarsch zum die Stadt querenden Gelenkbus; nächste Ankunft laut Anzeige: 1 Minute; es werden 10; längerer Aufenthalt, weil Fahrrad-Passagier in den überfüllten Bus will; „Fahrkartenkontrolle!“, Gelegenheit, den Fahrpreis zurück zu verlangen; Kontrollor ist leider humorbefreit ...

So viel Klimakleber können gar nicht picken, dass die Fahrt mit dem Auto nicht drei Mal schneller gewesen wäre.

