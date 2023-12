Schneewalze (2)

Heute ist Nikolo, und wir wissen nicht, ob die Verkleidung politisch korrekt noch geht, ob nicht zumindest auch eine Nikola unterwegs sein muss ...

Was ganz anderes: „Sie haben sich über das Blatt’l lustig gemacht, das jüngst vor einer Schneewalze gewarnt hat, aber das war schon viel Schnee“, schreibt Leser K., der von der Sperre der Wiener Außenringautobahn betroffen war. Und er fragt, wieso diese bei absehbar fallendem Weiß (Schneewalze) nicht verkehrstüchtig sein kann? Sie verläuft ja nicht über die Tauern oder auf den Glockner, sondern hügelt bei Wien vor sich hin.

Das ist ähnlich paradox wie die Skirennen, die zur Zeit reihenweise abgesagt werden, weil Winter ist – also, weil’s schneit und zu viel Schnee in der Piste oder in den Sturzräumen liegt oder der Wind bläst.

Und wenn wir alles in den Sommer verlegen? Skirennen, Außenringautobahnfahren, Nikolo? Aber bei letzterem wissen wir dann immer noch nicht, ob ...

