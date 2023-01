Bis zu einem Meter Neuschnee Mitte n√§chster Woche. Klingt nach gef√§hrlicher Drohung und Kreuzweh. Zumindest f√ľr jene K√§rntner, die die letzten Tage damit verbracht haben, die Garageneinfahrt freizuschaufeln. Dreimal t√§glich. Und dann bei Kerzenschein im Haus gesessen sind. Weil irgendein Baum die Idee hatte, auf eine Stromleitung zu knallen.

Jetzt hat der Wettergott Erbarmen mit den Eingeschneiten. Er verteilt die n√§chsten Kubikmeter Schnee schwerpunktm√§√üig √ľber Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Das ist w√ľrdig und recht. Gerade rechtzeitig zum Start der Semesterferien in Wien und Nieder√∂sterreich.

Sehr romantisch.

In Filmen tanzen Frischverliebte und Kinder gerne im dichten Schneefall, fangen die Flocken mit der Zunge auf. Schmeckt metallisch bis pelzig. Vor allem in der Stadt. Liegt an dem Dreck, den die Flocken am Weg zum Boden wie ein Wischmob aus der Luft fegen.