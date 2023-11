Schmuckes Erbe

Immerhin besaß sie über 300 Preziosen, die teilweise noch aus der Zeit von Elizabeth I. stammen. Zu ihrer Schmucksammlung gehören auch Stücke, die die Queen von Zaren, Maharadschas, Sultanen und Scheichs geschenkt bekommen hat. Bereits zu Lebzeiten hat Queen Elizabeth II. akribisch die Verteilung ihrer kostbaren Prachtstücke geplant.

Catherine, Princess of Wales, soll das wertvollste Geschenk, das die Queen je erhalten hat, geerbt haben: die “Nizam von Hyderabad-Halskette“. Als heute vor 76 Jahren die damalige Kronprinzessin Elizabeth ihren Philip heiratet, schenkt ihr Asaf Jah VII., damals Herrscher („Nizam“) des indischen Fürstenstaates Hyderabad, das 75 Millionen Euro teure Collier. Das Prachtstück besteht aus einem Doppel-Tropfen-Anhänger aus 13 Diamanten im Smaragd schliff. Es ist das wertvollste Schmuckstück, das derzeit eine königliche Familie besitzt.

Mit diesem Geschenk sorgt der letzte regierende Nizam (1886-1967) des Fürstenstaates Hyderabad weltweit für Aufsehen. Ende der 1930er-Jahre gilt er als reichster Mann der Welt. 12.000 Mitarbeiter stehen in seinen Diensten, 38 stauben nur die Kronleuchter im Palast ab. Allein fünfzig Rolls-Royces befinden sich im Fuhrpark. Üppig auch seine Familienplanung: Mit sieben Ehefrauen soll er 34 Kinder haben, 100 weitere Kinder haben ihm seine mehr als 80 Mätressen geboren.

Unappetitlich seine Marotte: in den Gästeräumen im Palast lässt er Kameras installieren und kommt so zur größten Sammlung an Pornofotos in Indien. Seine Familie besitzt den Jacob-Diamant im Wert von 60 Millionen Euro. Mit den Maßen 3,9 Zentimeter mal 29,9 Zentimeter und eingewickelt in eine Socke ist er für den Monarchen der ideale Briefbeschwerer.

Apropos: aus Geiz strickt er seine Füßlinge selbst. Der reichste Mann der Welt – zugleich eine arme Socke.