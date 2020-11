Schmieröl und Toaster

Königin Elizabeth II. und Prinz Philipp haben ihren 73. Hochzeitstag gefeiert. Die Lustigen unter uns werden fragen , ob man da gratuliert oder kondoliert, von der Antifolterkonvention nicht zu reden.

Man kann’s auch anders sehen, selbst in einer Zeit, in der bei uns jede zweite Ehe geschieden wird und im Schnitt zehn Jahre, nicht 73, dauert. Vielleicht lieben die beiden einander unendlich (und das Jahre länger, als sie verheiratet sind); vielleicht hält man es bei Hofe nur aus, wenn man einander ewigen Halt gibt; vielleicht ist die Queen halb so trocken und der Prinz viertel so schrullig, wie gemeinhin angenommen; vielleicht sind Gin und Whisky das Schmieröl einer langen Ehe; und vielleicht haben die beiden mit den 2.500 Geschenken aus aller Welt, „auch nützliche Dinge für Küche und Haushalt“, wie es hieß, einen Riesenspaß und rühren gerade Plumpudding mit Gips statt Mehl und werfen kichernd Gingerbread in den neuen Toaster. Herzlichen Glückwunsch!

