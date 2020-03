Es hängt alles mit allem zusammen auf dieser Welt. Selbst gröbster Unfug.

„Nach einer Revolution, wenn wir ein Prozent der Reichen erschossen haben“, brauche es zum Leben eine Energiewende, sagt eine deutsche Linke. Und ihr Chef sagt: Nein, „die setzen wir für nützliche Arbeit ein“. – Nützliche Arbeit, war da nicht mal was? Aber immerhin: Drei Gedanken auf einmal, wie kriegen die das hin?

Die Vollspinner dieser Welt ticken sonst eher eindimensional. Die Autorin Brunschweiger, die kein Mensch kennen würde, wirbt für Kinderlosigkeit zum Schutz der Umwelt. Die Kapitänin Rackete will die reiche Wirtschaft zerstören, aber alle Klimaflüchtlinge retten. In Australien sind laut einer hiesigen Hysterie-Postille Kondome ausverkauft, weil sie, über die Finger gestülpt, gegen Corona schützen sollen. Da gibt’s dann zwar mehr Kinder, was der Umwelt schadet, aber wenn sie zu reich werden, kann man sie später ja … – Für so viel Schmerz gibt’s kein Pulver.

andreas.schwarz@kurier.at

