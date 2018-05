Weil es in der Barbara Karlich Show nächste Woche ums Thema geht, was Männer sexy macht, denkt man vielleicht – naja, wahrscheinlich eher nicht – an jenen 41-jährigen Wiener, der einst verkündete, er brauche im Badezimmer in der Früh täglich eine Stunde fürs Duschen und Enthaaren und Eincremen ... aber er sei trotzdem gar nicht zufrieden mit sich. Denn:

Seine Schenkel sind ihm zu dick.

Man werde, meinte er, als Mann aufs Äußerliche reduziert, und wegen seiner Schenkel finde er nicht die zu ihm passende Partnerin. Er bevorzuge eine viel jüngere Frau.

Nun zeigte sich der große Nutzen dieser Sendung. Die anderen Gäste hatten damals Ratschläge, von denen wir hier nur jene wiedergeben wollen, die das Leben unseres Schenkelträgers bestimmt erleichterten: Die Schenkel seien wurscht – Hauptsache, er trage keine Sandalen.

Und der zweite Tipp: Er soll nicht aufgeben.

Manche Probleme lassen sich im Fernsehen sehr schnell lösen.