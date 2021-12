Advent bedeutet „Ankunft“ (des Erlösers, nicht schon wieder eines neuen Kanzlers). Es adventelt schon, aber es kommt nix Erlösendes. Statt dessen das blöde Virus mit O; die Nachricht, dass nur 6 % der Lebkuchen bio sind (Greenpeace-Check); und apropos grün: Ist es umweltverträglich, dass wir Christbäume aufstellen?

Bäume nehmen CO 2 auf (Laub mehr als Nadel) und geben Sauerstoff ab (eine 20 Meter hohe Fichte so viel, wie ein Mensch am Tag atmet). Jetzt stehen wir zwar nicht den ganzen Tag neben einer Fichte. Aber wenn wir den Baum schneiden, kappen wir den Kreislauf der Natur? Oder werden Christbäume eh nur fürs Schneiden gepflanzt, wären also ohne Weihnachten gar nicht da?

Nein, es geht nur ums Schämen. Nach dem Flugschämen ist jetzt Christbaum-Shaming gefragt. Wir empfehlen wegen der Gewürze aus ex-kolonialer Welt (Kardamom, Muskat) auch ein Lebkuchen-Shaming. Weiteres Schämen fällt uns auch noch ein, für eine gute Welt, oder?