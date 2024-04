Royales Orange

Der "Koningsdag", also der Königstag, findet jährlich am 27. April statt. Ein Tag voller Musik, Straßenfesten, Bootsfahrten und Märkte. Orange, die Farbe des Tages, das Erkennungszeichen des Königshauses Oranien-Nassau.

Vom Dresscode über Straßendekoration bis hin zum Essen präsentiert sich alles in Orange. Es war 1889, als zum ersten Mal der "Prinzessinnentag" aus Anlass des Geburtstages von Prinzessin Wilhelmina gefeiert wurde. Dieser Feiertag ersetzte die damals lokalen Erntefeste. 1890 wird Wilhelmina Königin und der "Prinzessinnentag" daher offiziell zum "Koninginnedag".

Seit 1980 findet dieser Nationalfeiertag immer am Geburtstag der jeweiligen Regentin oder Regenten statt. Seit der "Amtsübernahme" von Willem-Alexander heißt der Feiertag "Koningsdag" – mit ihm sitzt nach über 123 Jahren wieder ein Mann auf dem Thron. Doch nicht nur der Geburtstag von Willem-Alexander wird zelebriert, sondern auch die niederländische Kultur und die Verbindung des Volkes zur königlichen Familie.

Gerade diese wurde in der Vergangenheit des Öfteren strapaziert. So reist die Königsfamilie inmitten des Corona-Lockdowns im Oktober 2021 in ihr Ferienhaus nach Griechenland. Der König kehrt zurück und entschuldigt sich. Doch ihm wird fehlende Offenheit vorgeworfen, denn die Töchter Amalia und Alexia bleiben noch drei Tage.

Das 4.000 Quadratmeter-Feriendomizil wird 2012 um 4,5 Millionen Euro in Doroufi auf dem Peloponnes gekauft. Der Bau eines Privathafens sorgt für Aufregung. Gerüchte werden laut, dass der Strand dadurch nur für die Royals zugänglich wird.

Bereits 2007 hat die Ferienvilla in Mosambik für große Empörung gesorgt. Politiker kritisieren die hohen Sicherheitskosten für die Royals in einem Entwicklungsland. Zwei Jahre später verkauft Willem-Alexander das Anwesen.

Wie "Königsein" geht, da dürfte sich Willem-Alexander wohl noch in der Lernphase befinden.