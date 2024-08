Royales Luxus-Quartier

Eine offizielle Erklärung gibt es nicht, da der Palast das Volk nur über Wohnungswechsel des Königspaares informiert. Dennoch gibt es eine Bestätigung des Hofes gegenüber dem dänischen Unterhaltungs- und Königsmagazin „Billed Bladet“.

Die im Jänner zurückgetretene Königin Margrethe ist von ihrem Wohnsitz „Fredensborg Slot“ in die Sommerresidenz der dänischen Königsfamilie, Schloss Marselisborg, südlich von Aarhus, umgezogen.

Was König Charles mit seiner neu erworbenen Luxuswohnung in New York vorhat, ist unbekannt. Für 6,63 Millionen Dollar ist er nun Eigentümer einer Bleibe auf der Milliardärsmeile – so berichtet die „New York Post“. Im elften Stock auf 334 Quadratmeter hat Charles einen herrlichen Ausblick auf die Skyline von Manhattan und den Central Park, der ganz in der Nähe ist. Ein 25 Meter langer Pool, eine separate Sauna und ein Fitnesscenter stehen den Bewohnern der insgesamt 60 Wohnungen zur Verfügung und gehören zum wahren Luxus.

„Seine Majestät, der König von Kanada, vertreten durch den Außenminister, ist auf der Kaufurkunde als Käufer eingetragen. Unterzeichnet ist sie von Robert McCubbing, leitender Handelskommissar und Direktor für Handel und Investitionen beim kanadischen Konsulat in New York. Einen Armen trifft es nicht. König Charles hat eine beachtliche Summe steuerfrei von seiner 2022 verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth, geerbt. Sein Vermögen soll laut der aktualisierten Reichenliste vom 17. Mai 2024 724 Millionen Euro betragen.

Auch das niederländische Königshaus (geschätztes Privatvermögen inklusive Immobilien und Einkünfte vom Staat laut „Forbes“ 1,1 Milliarden Euro) hat Besitztümer in Manhattan.

Sehr skurril: Viele Mieter in Manhattan halten die frühere Königin Beatrix für ihre getarnte Vermieterin. Holländische Siedler kauften einst der indigenen Bevölkerung die Insel für 24 Dollar ab.