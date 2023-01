Royaler Dienstnachweis

Alle Jahre wieder gibt es die genaue Aufzeichnung, wer wie viele Termine am britischen K√∂nigshof im Laufe eines Jahres wahrnimmt. Seit Jahren an der Spitze der flei√üigsten Royals ist Prinzessin Anne. Auch 2022 f√ľhrt sie die Liste mit 214 offiziellen Verpflichtungen an.

Die Briten wissen ihren Einsatz zu schätzen. Sie ist mit ihren 72 Jahren eines der beliebtesten Mitglieder der königlichen Familie. Auch ihr Bruder Charles war 2022 nicht untätig. Immer öfter hat er seine Mutter, die Queen, vertreten. Im März und April waren die arbeitsintensivsten Monate.

Noch mehr Verantwortung hat er nach ihrem Tod am 8. September 2022 √ľbernommen. 181 Termine insgesamt, beschert ihm Platz 2 hinter seiner Schwester Anne. Still und ohne gro√ües Aufsehen absolviert Edward, der j√ľngste Bruder des K√∂nigs, seine Pflichten f√ľr die Krone. Der Earl of Wessex hat 143 Termine wahrgenommen, die meisten davon im Mai, Juni und November. Dicht gefolgt von seiner Ehefrau Sophie, die mit 138 Terminen im Jahr 2022 an vierter Stelle der flei√üigen Royals steht. Die beiden haben viele Termine von Prinz Harry √ľbernommen.

126 Termine wurden von Thronfolger William wahrgenommen. Meistens an seiner Seite Prinzessin Catherine. 90 Termine hat sie alleine absolviert, engagiert sich f√ľr Wohlt√§tigkeitsarbeit, vorwiegend liegt ihr die psychische Gesundheit von Kindern am Herzen. Das bringt ihr Platz 9 ein.

Queen Consort Camilla trat meist unterst√ľtzend an der Seite ihres Ehemannes Charles auf. Alleine hat sie 102 Verpflichtungen wahrgenommen. Die stressigsten Monate waren f√ľr sie der November und der Juni ‚Äď immerhin wurde in diesem Monat das 70-j√§hrige Thronjubil√§um von Queen Elizabeth II. gefeiert.

Und die Queen selbst hat zwei Tage vor ihrem Tod die neue Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral empfangen. "Ich werde dienen ein Leben lang", dieses Versprechen anlässlich ihrer Krönung am 2. Juni 1953 hat die Queen damit eingelöst.