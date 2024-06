Royale Unterhaltung

So ganz geheuer dürfte der früheren Königin die ganze Sache dann doch nicht sein. Eine Mitarbeit am Musical, das Ende 2026 in den Niederlanden Premiere haben soll, lehnt sie ab. Das Produzententeam Alex Mensen und Okke Verberk wollen ein Bild ihrer gesamten Regentschaft zeichnen, mit all den schönen Momenten, aber auch den Rückschlägen.

Es ist der 31.Jänner 1938 als Prinzessin Beatrix Wilhelmina Armgard, das erste Kind von Königin Juliana und Prinzgemahl Bernhard, das Licht der Welt erblickt. Beatrix besucht die Bloemcamp-Schule in Wassenaar. Als der Vater merkt, dass Beatrix nicht rechnen kann, erfolgt der Wechsel auf ein konservatives Gymnasium.

Eine Versuchung als Schülerin bringt sie hinter Gitter. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Prinzessin Irene, kommt sie auf dem Heimweg von der Schule an einem Obstgeschäft vorbei. Die süßen Früchte sind so verlockend, dass die Prinzessinnen zugreifen ohne zu bezahlen. Die Schwestern werden erwischt und für zwei Stunden ins Gefängnis gesteckt. Doch Mutter, Königin Juliana, ordnet an: "Machen Sie drei Stunden draus!" Sie will ihren Töchtern einen Denkzettel verpassen. Beatrix heiratet gegen den Willen ihrer Mutter den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg (1966) und wird Mutter von drei Söhnen.

Nach 33 Jahren auf dem Thron wird Beatrix am 30. April 2013 wieder zur Prinzessin. Persönliche Verluste setzen ihr zu: nach langer Krankheit stirbt 2002 ihr Ehemann Claus von Amsberg und 2013 nach einem Lawinenunglück ihr Sohn Friso.

Die 86-jährige promovierte Soziologin und Staatsrechtlerin hat sich ins Privatleben zurückgezogen.

Über ein Ereignis schmunzeln die Hofschranzen noch bis heute: Als eine neugierige Kronprinzessin sich kurzerhand eine schwarzhaarige Perücke aufsetzt, um unerkannt die Prostituiertenmeile in Amsterdam zu erkunden. Was das Volk so treibt, ist ja nicht so ganz uninteressant.