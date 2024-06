Royale Erschwernis

"Trooping The Colour" ist einer der wichtigsten Veranstaltungen im Kalender der britischen Royals, die heuer am 15. Juni stattfindet. 2023 hat Charles bei der Parade zum ersten Mal als König und hoch zu Ross teilgenommen.

Charles hat am 14. November Geburtstag. Aber schon seit Jahrhunderten werden die Geburtstage britischer Monarchen offiziell im Juni gefeiert, weil man sich um diese Jahreszeit besseres Wetter verspricht. Aufgrund der Krebserkrankung wird die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass Charles in einer Kutsche vom Buckingham Palast zum Exerzierplatz gefahren wird.

"Trooping the Colour" wird erstmals unter Karl II. von England durchgeführt. Seit dem 4. Juni 1805 wird die Zeremonie öffentlich vollzogen. Die Parade mit 1.400 Soldaten, 200 Pferden und 400 Musikern findet auf dem Horse Guards Parade statt und wird von Mitgliedern der Königlichen Familie und Ehrengästen verfolgt.

Und da zeigt sich schon das erste Problem. Welche Familienmitglieder werden Charles im Anschluss der Feier auf den Buckingham-Palast-Balkon begleiten? Aufgrund seiner Sparmaßnahme, auf die erweiterte Verwandtschaft zu verzichten, ist dieser Auftritt nur noch den arbeitenden "Senior Royals" vorbehalten.

Doch nach dem Ausfall seines Bruders Andrew, seines Sohnes Harry und nun noch seiner Schwiegertochter Catherine gibt es auf dem Balkon viel Platz. Im Gespräch sind seine beiden - nicht offiziell für die Krone arbeitenden - Nichten Beatrice und Eugenie, die ihren letzten Auftritt bei "Trooping the Colour" 2019 hatten.

Der Balkon-Auftritt ist ja auch immer ein Sittenbild, wie es um die royale Familie steht. Bei einer der zahlreichen Gartenpartys im Buckingham Palast gab es bereits Unterstützung von den Prinzessinnen. Charles III. wird seinen Entschluss, die Monarchie zu verschlanken, durch die unvorhergesehenen Ereignisse überdenken müssen