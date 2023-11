Royale Enthüllungen

Und mit Harry & Meghan lassen sich noch immer Geschäfte machen. Meghans Vertrauter, der Journalist Omid Scobie, möchte mit seinem neuesten Buch „Endgame“ einen „tiefgreifenden“ Einblick in die königliche Familie und den aktuellen Zustand der britischen Monarchie geben.

Mit der Beziehung von Harry & Meghan beschäftigt er sich im vorangegangenen Buch „Finding Freedom“. Darin bezieht er klar Position für die Sussexes. Seinen Job als Chefredakteur bei Yahoo! News UK kündigt er, um sich dem neuen Enthüllungsbuch zu widmen, das nun erscheint.

Die Ankündigung geht mit King Charles III., Prinz William und Königin Camilla hart ins Gericht. „Ein unbeliebter König, ein machthungriger Thronfolger, eine Königin, die bereit ist, gefährliche Anstrengungen zu unternehmen, um ihr Image zu bewahren und ein Prinz, der gezwungen ist, ein neues Leben zu beginnen, nachdem er von der eigenen Familie verraten wurde.“

Auch der Skandal rund um Prinz Andrew betreffend seinem Naheverhältnis zum Mädchenhändler Jeffrey Epstein wird erneut thematisiert. So unappetitlich, dass die Royals den Mantel des Schweigens darüber breiten möchte. Wie viel Sprengkraft sich auch hinter dem Cover verbirgt, die Königsfamilie hat schon gröbere Stürme überstanden. Auf Reaktionen aus dem Königshaus wartet man sicherlich vergeblich. Denn auch nach dem Tod der Queen lautet das Motto: „Never complain, never explain.“

Das Erklären übernimmt die Verwandtschaft. Denn der Onkel von Catherine, Millionär Gary Goldsmith, ist gerade dabei, seine bereits angebrachte Kritik am Verhalten von Harry & Meghan in einem Buch schriftlich festzuhalten. Onkel Gary scheint es vor allem wichtig zu sein, „einige der Anschuldigungen von Prinz Harry aus dessen Buch „Spare“ richtigzustellen.“ Doch nie und nimmer möchte er seine Nichte Catherine mit seinen Enthüllungen in Verlegenheit bringen.

Seit dem Tod der Queen ist nichts mehr wie es früher war. Sie war das „Schutzschild“ der britischen Monarchie. Diese Abschirmung gibt es nicht mehr.