Rock ist nett, net dead

So still war es am Nova Rock noch nie. Als bei der Schweigeminute am Eröffnungstag 50.000 Menschen der Todesopfer des Grazer Amokläufers gedachten, hätte man „am Gelände eine Stecknadel fallen hören“, sagte ein sichtlich bewegter Ewald Tatar, der vor dem Publikum „angesichts der Umstände den Hut zieht“.

Obwohl sich an vier Tagen jeweils rund 55.000 Besucher auf einem relativ kleinen Areal quasi auf die Sneakers traten, gab es laut Polizei keine nennenswerten Vorfälle – abgesehen von 262 Anzeigen wegen Diebstahls und 35 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz. Dazu kamen noch 86 Pkw-Lenker, die durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigt waren – und das war’s.

Sind die Festivalbesucher der Pannonia Fields also erwachsener geworden?