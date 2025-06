Stadt, Land, Flucht: Grammatik der Schuldzuweisung

Und zwar in der Stadt und auf dem Land. Die Spaghetti eignen sich freilich wenig für ein erstes Date, weil ihr Verzehr ohne Grunzen und Schlürfen schwer möglich ist, und oft hängen einem Nudeln aus dem halb geöffneten Mund.

Obendrein hat die Pasta al ragù einen dramatisch hohen Patz-Faktor, vor allem in Gegenwart eines frischen Leinentischtuchs. In diesem Zusammenhang sprach Frau Freund einen interessanten Satz: „Wehe, du patzt MIR das neue Tischtuch an!“ Das ließ mich doch nachdenklich werden. Inhaltlich hatte sie recht: Bei Patz- und Klecker-Olympiaden wäre ich immer unter den Medaillen-Favoriten, und das Tischtuch aus hellem Leinen würde sich perfekt als Beweismittel für die Punkterichter eignen. Aber warum sagte sie, wehe, du patzt MIR das neue Tischtuch an?

Damit unterstellte sie doch, dass ich das Tischtuch nicht nur anpatze, sondern dass ich das mache, um speziell SIE in Ragù-Rage zu versetzen. In der Grammatik der ehelichen Schuldzuweisungen gebe ich dieser besonderen Form des Dativs die Bezeichnung „Dativ der persönlichen Betroffenheit“. Er taucht immer dann auf, wenn ich etwas in Unordnung bringe, wobei Frau Freund diese Unordnung als persönlichen Affront empfindet.