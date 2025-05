Tanzende Sterne

Von Günther Lainer

Ich gebe zu – ab und zu schaue ich heimlich, aber wirklich so unauffällig, dass niemand merkt, dass ich es tue. Spät in der Nacht, schon fast Samstag, meistens nach einem Kabarettauftritt, streame ich, wenn ich dann zu Hause bin, auf ORF ON mit Kopfhörern ORF. Nennt man das noch streamen, wenn man Fernsehen vom ORF auf dem Computer schaut? Egal!

Ich oute mich jetzt hier, und als Kabarettist ist das ein echtes Outing: Ich schaue „Dancing Stars“! Jetzt ist es heraußen. Ab heute ist es also kein Geheimnis mehr. In Zeiten wie diesen will man sich einfach mal in eine andere, schönere Welt flüchten – denn die echte Welt ist mir zurzeit nicht schön genug.

Als Kabarettist bekommt man viele Anfragen, die nicht unbedingt mit Kabarett zu tun haben. Film, Theater, Moderation, Diskussionsrunden, Kolumnen schreiben. Eine Anfrage lautete: „Wollen Sie bei ,Dancing Stars‘ mitmachen?“ Ich habe sofort zugesagt. Dann war ich bei der Kostümprobe, und der Mann vom ORF hat gemeint: „Nein, doch nicht! Wir müssen 300 Millionen einsparen. Entweder dein Kostüm oder das Radio-Symphonieorchester.“ Natürlich ein Scherz.

Wer am Ende den Stern gewinnt, ist eigentlich egal, denn es geht doch viel mehr um die Show und die Geschichten hinter den Menschen, die da tanzend mitmachen. Und dann stelle ich mir vor, wie ich in Rumbahosen oder Tangohemden oder in einem Walzeranzug aussehe, und dann wache ich am nächsten Morgen auf und bin echt froh, dass ich es nicht gemacht habe!