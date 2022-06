Reisefieber

Wer reist, überschreitet Grenzen. Diesen Sommer sind es bei vielen Urlaubern primär die nervlichen Belastungsgrenzen.

An einigen Flughäfen-Terminals spielt es sich ab wie bei einer Choleriker-Vollversammlung. Urlauber gehen in die Luft, Maschinen bleiben am Boden. Vor den Check-in-Schaltern und leeren Gepäcksbändern eine hohe Dichte an Menschen mit ungesund hoch wirkendem Blutdruck. Dafür, dass der Transport des Koffers mehr gekostet hat als das Billigticket, ist das Gepäck oft auch deutlich länger unterwegs.

Apropos Gewicht. Ein Experte rechnet vor, dass jede Dose Cola an Bord der Luftlinie über das Jahr gerechnet 300 Liter zusätzliches Kerosin kostet. Ob die Verpflegung an Bord abgeschafft ist, um Sprit zu sparen, ist nicht überliefert. Eine Billigflieger streicht nun jedenfalls auch gleich ein paar Sitzplätze aus seinem Reservierungssystem. Ein Notmaßnahme aufgrund des Personalmangels – nachdem er zuvor zu viele Jobs gestrichen hat.