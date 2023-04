Reif für die Vogue

Man ist nie zu alt, um Cover-Model zu werden. Hat eine Tätowiererin jetzt vorgemacht, die mit 106 Jahren das April-Cover der Vogue auf den Philippinen ziert. Voll tätowiert, im ärmellosen Top, knallroter Lippenstift. Umwerfend schön.

Wobei Alter bekanntlich relativ ist. In den seltensten Fällen ist man so alt, wie man sich fühlt. Als Jugendlicher will man älter sein, um in die angesagten Clubs zu kommen. Später gibt man sich tendenziell gern jünger. Zu Recht. Denn laut wissenschaftlichen Erkenntnissen fühlt sich jede Generation um 7,4 Jahre jünger als die vorige.

Klassentreffen sind bekanntlich deswegen so beliebt, weil sie so gut wie jeder mit dem guten Gefühl verlässt, dass er seit der Schulzeit kaum gealtert ist. Zumindest im Vergleich zu den anderen (die das Gleiche denken).

Charlie Chaplin soll übrigens gesagt haben, dass die Jugend eine sehr schöne Zeit wäre. Wenn sie erst später im Leben käme.