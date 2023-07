Rehverkehr

Zwischen 16.000 und 30.000 Löwen leben in freier Wildbahn, ein Exemplar davon offenbar in Berlin. Sehr praktisch. Für jene, die nicht extra bis Afrika jetten wollen, um so ein Raubtier zu sehen. Experten warnen aber, dass so eine Großstadtsafari unangenehm enden kann. Wer im Ernstfall nicht mit mindestens 70 km/h davonsprinten kann, wird schneller vom Löwen gefressen, als er „Hilfe“ schreien kann. Ist gerade einem Wildschwein passiert, zeigen Kameraaufzeichnungen.

Ganz schön wild.

Apropos.

In Niederösterreich beginnt gerade die Rehbrunft. Das ist auch kein Kindergeburtstag. Die Böcke jagen den Reh-Damen hinterher – mit gesenktem Haupt und ohne links und rechts zu schauen, bevor sie die Straße queren, warnt der niederösterreichische Jagdverband in einer Aussendung. „Bock und Geiß haben in der Brunftzeit den Kopf woanders“, wird Landesjägermeister Josef Pröll zitiert.

Soll in den besten Familien vorkommen.