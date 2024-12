Was passiert bei einvernehmlicher Auflösung oder Kündigung?

Liebe Frau K., zunächst die gute Nachricht: Ihr Mitarbeiter hat (unabhängig von der Art der Beendigung des Dienstverhältnisses ) keinen Abfertigungsanspruch gegenüber Ihnen. Ein solcher gilt nur für Dienstverhältnisse, die bereits vor dem 1. 1. 2003 begonnen haben. Für Dienstnehmer, die nach 1. 1. 2003 in ein Unternehmen eingetreten sind, zahlt der Dienstgeber monatlich einen Betrag in Höhe von 1,53 % des Entgelts an die betriebliche Vorsorgekasse. Ein Abfertigungsanspruch besteht dann ausschließlich gegenüber dieser.

Eine Ausnahme könnte zwar bestehen, wenn der Mitarbeiter bereits vor dem 1. 5. 2020 in einer Konzerngesellschaft beschäftigt war oder sein Dienstverhältnis eventuell im Zuge eines Betriebsübergangs auf Sie überging. Liegen diese Sonderfälle hier nicht vor, entstehen Ihnen bei Beendigung durch einvernehmliche Auflösung oder Dienstgeberkündigung keine zusätzlichen Kosten.

Ihr Mitarbeiter befürchtet offenbar eine Sperrfrist beim Arbeitslosengeld. Diese besteht dann, wenn er selbst kündigt, und zwar für die Dauer von vier Wochen. Gleiches gilt bei berechtigter Entlassung oder unberechtigtem vorzeitigen Austritt. Eine einvernehmliche Auflösung hingegen führt nicht zu einer Sperre – ebenso wenig wie eine Arbeitgeberkündigung. Die einvernehmliche Auflösung bietet dabei den Vorteil, dass sie strittige Ansprüche bereinigt und die höchstmögliche Sicherheit vor einer gerichtlichen Anfechtung bietet. Die Auflösung kann im Übrigen zu jedem beliebigen Beendigungstermin erfolgen.