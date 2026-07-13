Kann ich Mietverträge nicht mehr auf drei Jahre befristen?

Ich besitze drei Eigentumswohnungen, die ich mir zu Anlagezwecken gekauft habe. Die Wohnungen vermiete ich auf drei Jahre befristet. Bei einer Internetrecherche habe ich gefunden, dass nun eine Mindestbefristung von fünf Jahren gilt. Ich hätte gerne gewusst, wie eine gesetzeskonforme Befristung auszusehen hat, weil ich nicht riskieren möchte, bei einer Befristung einen Fehler zu machen. Anton H. aus Korneuburg

Lieber Anton,

richtig ist, dass seit der letzten Änderung des Mietrechtsgesetzes die Mindestbefristung für Wohnungen, die dem Mietrechtsgesetz zur Gänze oder zum Teil unterliegen, von drei Jahren auf fünf Jahre angehoben worden ist. Diese Mindestlaufzeit gilt im Übrigen nicht nur für den Abschluss, sondern auch für jede Verlängerung des Mietvertrags.

Allerdings sind nach dem Mietrechtsgesetz Befristungen und Verlängerungen mit mindestens drei Jahren weiterhin zulässig, wenn der Vermieter kein Unternehmer ist. Die Unternehmereigenschaft ist nach dem Konsumentenschutzgesetz zu beurteilen.

Nach der Rechtsprechung zur Unternehmereigenschaft bei Vermietungen ist man erst dann ein Unternehmer im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, wenn man zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Vermietung Dienstleister, wie etwa einen Hausverwalter oder Steuerberater, und aufgrund einer Mehrzahl von Objekten eine nach kaufmännischen Grundsätzen geführte Buchhaltung benötigt. Als Faustregel der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs liegt eine Unternehmereigenschaft vor, wenn man mehr als fünf Mietgegenstände (Wohnungen oder Büros) vermietet.

Mit drei Wohnungen unterschreiten Sie diese Richtgröße deutlich, sodass Sie bei dem Abschluss von Mietverträgen nach dem Konsumentenschutzgesetz und nach dem Mietrechtsgesetz nicht als Unternehmer gelten.

Sie können daher weiterhin Mietverträge befristet auf drei Jahre abschließen bzw. um drei Jahre verlängern. Selbstverständlich steht Ihnen auch jede längere Befristung als drei Jahre offen. Kürze Befristungen sind allerdings nur dann zulässig, wenn das Mietrechtsgesetz nicht anwendbar ist. Darunter fallen beispielsweise Ein- und Zweifamilienhäuser oder Freizeitwohnsitze, sofern der Mieter nachweislich über einen Hauptwohnsitz verfügt.