Recht praktisch: Wie lange besteht Anspruch auf „Kindergeld“?

Liebe Frau S., unter das „Kindergeld“ fallen in Österreich zwei Begriffe: Die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld. In Ihrem Fall ist nur noch die Familienbeihilfe relevant, da das Kinderbetreuungsgeld an die Zeit der Karenz der Eltern anknüpft.

Die Familienbeihilfe steht allen Eltern mit Lebensmittelpunkt in Österreich zu, die mit ihren Kindern im selben Haushalt wohnen oder, wenn keine Haushaltsgemeinschaft mehr besteht, die überwiegend Unterhalt leisten, unabhängig von ihrem Einkommen. Die Höhe ist altersmäßig gestaffelt und beträgt zurzeit für Einzelkinder ab zehn Jahren monatlich 149,70 und ab 19 Jahren 174,70 Euro.

Familienbeihilfe steht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu. Wird danach eine weiterführende Ausbildung getätigt, sei es eine Lehre, Fachhochschule oder ein Studium, steht die Familienbeihilfe längstens bis zum Alter von 24 Jahren zu. Das kann sich in Einzelfällen auf bis zu 25 Jahre verlängern, zum Beispiel bei Absolvierung des Zivildienstes, bei Schwangerschaften oder schweren Behinderungen. Ab dem Jahr, in dem Sie 20 Jahre alt werden, besteht für Sie eine Einkommensgrenze von 15.000 Euro pro Jahr.