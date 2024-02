Kein Kontakt zum Sohn mehr: Wie sieht es mit dem Pflichtteil aus?

Ich habe mich von der Mutter meines Sohnes schon in dessen erstem Lebensjahr getrennt. Sie hat danach alles unternommen, um mir den Kontakt mit meinem Sohn zu verunmöglichen. Ich habe jahrelang vor Gericht um die Kontakte gekämpft. Am Ende musste ich aber einsehen, dass meine Ex-Lebensgefährtin ihn derart gegen mich aufgehetzt hat, dass ein Kontakt nicht mehr möglich war. Seit etwa 7 Jahren habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu meinem mittlerweile 21-jährigen Sohn. 2021 habe ich geheiratet und wollte meine Verlassenschaft regeln. Ich habe ihm angeboten, ihm Geld für einen Pflichtteilsverzicht zu geben. Daraufhin hat mich mein Sohn letztklassig per Mail beschimpft, weil er den Betrag für zu gering hielt. Seither habe ich wieder gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Kann ich meinem Sohn den Pflichtteil kürzen? Wäre es besser sich mit meinem Sohn doch noch auf einen Pflichtteilsverzicht zu einigen?

Fritz A., Tirol