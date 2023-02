Recht praktisch: Kann ich im Metaverse eine GmbH gründen?

Ich überlege, ein Geschäftsmodell im Metaverse umzusetzen. Kann ich im Metaverse eine österreichische GmbH gründen (damit ich im Ernstfall nur beschränkt hafte, sollte meine Geschäftsidee nicht aufgehen)?

Florian M., Wien

Ein kurzer Exkurs: Das Metaverse ist ein virtueller Raum, der meist auf Virtual Reality und Blockchain-Technologien aufbaut, und in dem man über seinen eigens kreierten Avatar mit anderen Avataren in einer virtuellen Welt interagieren kann. Ein Avatar ist eine künstliche Grafikfigur, die einem Internetbenutzer in der virtuellen Welt zugeordnet wird.

Nun zu Ihrer Frage: Als Gesellschafter einer GmbH ist Ihre Haftung grundsätzlich beschränkt (im Gegensatz dazu, wenn Sie z. B. als Einzelunternehmer tätig wären). Auch wenn sich Ihr Geschäftsmodell auf das Metaverse fokussiert, setzt das nicht voraus, dass Sie im Metaverse eine eigene Gesellschaft gründen müssen. Stattdessen können Sie „in der realen Welt“ in Österreich eine GmbH gründen. Über diese können Sie dann z. B. ein Grundstück im Metaverse erwerben und von dort aus Ihre weiteren Aktivitäten setzen.