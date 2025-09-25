Rath auf Reisen: Südtirols sinnlichstes Hotel Sensoria Dolomites

Die neue Reise-Kolumne von Carsten K. Rath Die Seiser Alm ist für mich einer der schönsten Orte der Alpen. Dieses Hochtal mit seinen weiten Wiesen, verstreuten Hütten und schroffen Dolomiten berührt mich jedes Mal aufs Neue. Im Adults-Only-Hotel „Sensoria Dolomites“ finde ich diese Magie wieder. Seit drei Jahren ist es geöffnet, nach fünf mutigen Baujahren. Klare Linien erinnern an Japan, zusammen mit hellen Hölzern und Indigoblau entsteht ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen.

Das All-inclusive-Konzept vereinfacht Entscheidungen: Alles ist inkludiert, vom Nachmittagskuchen bis zum Aperitif. Lea und Simon Oberhofer haben ein Haus geschaffen, das alle Sinne anspricht: Ich schmecke die Qualität regionaler Lebensmittel, nehme je nach Zimmerkategorie andere Düfte wahr und finde im „Day Spa“ Stille, um bewusst zu hören.

Bühne für Künstler Seit 2025 verwandelt die „Sensoria Art Edition“ das Hotel in eine Bühne für Künstler wie Aron Demetz und Peter Senoner, die Gäste in Workshops treffen können. Wenn ich später durch Seis spaziere, verstehe ich besser, warum Menschen wie Bergsteiger Reinhold Messner, Spitzenkoch Roland Trettl oder einst Luis Trenker in Südtirol ihr Zuhause gefunden haben – in einer Region, die so viel Seele hat wie dieses besondere Hotel.