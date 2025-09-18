Rath auf Reisen: Das spektakulärste Hotel der Welt gibt es in Dubai
Feuersäulen, Sky-Pool & Sterne-Küche: Wir checken ins wohl spektakulärste Luxushotel Dubais ein.
Die neue Reise-Kolumne von Carsten K. Rath
Die Elemente inszenieren ein episches Schauspiel im Hotel der Superlative. Am Eingang begrüßen mich Feuersäulen im Clinch mit mächtigen Wasserfontänen. Hohe Marmorwände kleiden die Lobby in ein prächtiges Carrara-Gewand. Aus den Aquarien grüßen Mondquallen und Haie. Ikonisch. Glühende Feuerschalen und Orchideenbouquets säumen den Weg zum Zwillingsaufzug. In einem gigantischen Wasserstrudel rase ich in den 22. Stock und zum Sky-Pool. Jetzt erst mal chillen im Becken – neunzig Meter über der Stadt mit einem Cocktail in der Hand. Das ist spektakulär.
How are you, Miss Kardashian?
Jeder Gast wird hier mit Namen angesprochen. „Good Morning, Mr. Rath. How are you, Miss Kardashian? Welcome, Beyoncé.“ Die Sängerin hat ihre Panoramic-Suite per Privatlift bezogen. Im exklusiven 520-Quadratmeter-Refugium mit Infinity-Pool und Rundum-Terrasse verstellt ihr nichts den Blick auf Palm Jumeirah, die Skyline und den Persischen Golf. Atemberaubend.
Nach mittelalterlichen Rezepten verfeinert Chefkoch Tom Allen im „Dinner by Heston Blumenthal“ schockgefrorenes Hühnerleber-Parfait mit Mandarinen-Juice, brät Ananas am Spieß zu Tipsy Cake und brennt mit Stickstoff feinste Kristalle in mein Desserteis. Das klingt abenteuerlich, ist aber ein grandioser Abschluss im für mich besten Luxushotel der Welt.
