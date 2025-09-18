Rath auf Reisen: Das spektakulärste Hotel der Welt gibt es in Dubai

Die neue Reise-Kolumne von Carsten K. Rath

Die Elemente inszenieren ein episches Schauspiel im Hotel der Superlative. Am Eingang begrüßen mich Feuersäulen im Clinch mit mächtigen Wasserfontänen. Hohe Marmorwände kleiden die Lobby in ein prächtiges Carrara-Gewand. Aus den Aquarien grüßen Mondquallen und Haie. Ikonisch. Glühende Feuerschalen und Orchideenbouquets säumen den Weg zum Zwillingsaufzug. In einem gigantischen Wasserstrudel rase ich in den 22. Stock und zum Sky-Pool. Jetzt erst mal chillen im Becken – neunzig Meter über der Stadt mit einem Cocktail in der Hand. Das ist spektakulär.