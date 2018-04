Scharner-Kolumne: Salzburg marschiert, die Konkurrenz jammert

Die Europacup-Erfolge des Meisters heißen nicht, dass in der Liga alles gut wäre. Salzburg ist zwei Klassen besser. Die Europacup-Saison bleibt auch nach dem 2:4 in Rom ein großer Erfolg für Salzburg. Zwei Auswärtstore lassen die Hoffnung, dass zuhause durch einen Sieg mit (mindestens) zwei Toren der Aufstieg gelingt. Unabhängig davon besteht die Gefahr, dass falsche Schlüsse gezogen werden. Nach dem Motto „Schaut her, wie gut die Liga ist.“ Nein, nur Salzburg ist so gut.

Vielleicht war es beim damaligen Einzug der Salzburger Austria in das Europacup-Finale noch gerechtfertigt, die Bundesliga mitzuloben. Doch die Zeiten und die Ausgangslage sind 2018 ganz anders.