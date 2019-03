Quergedacht: Warum der Austria ein Kepa fehlt

Beim Verurteilen sind wir immer alle sehr schnell. In Wahrheit weiß aber kaum einer außerhalb des Chelsea FC, was im Klub nach einem 0:4 (in Bournemouth!) und einem 0:6 (gegen City) los ist. Höchstwahrscheinlich ist intern da ohnehin Feuer am Dach.

Dazu passte auch die Frage von Trainer Sarri knapp vor dem Cup-Finale: „Haben die Spieler keine Ehre?“

Da wollte der stolze Baske Kepa, seinen 80 Millionen Euro Ablöse gerecht werdend, vorangehen und hat eben den Fehler gemacht, Sarris Aussage zu direkt zu nehmen.

Doch so wie der Satz von Sarri etwas ausgelöst hat, hatten auch die Stellungnahmen der Austrianer nach dem 6:1 gegen Rapid Folgen. Trainer Letsch und Sportdirektor Muhr erwähnten den nach dem Derby-Triumph geruhsamen Winter. „Achtung“, dachte ich mir damals. „Das kann für die Austria noch ein ganz spannendes Frühjahr werden, wenn man sich im Winter ausruhen will.“