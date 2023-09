Quereinsteiger

Einen dieser Sätze aber kann man aus dem Repertoire streichen: Lernt’s was Gescheites, damit etwas Gescheites aus euch wird, sagten unsere Eltern noch, aber das ist schlecht gealtert. Heute kann man, egal was man gelernt hat, fast alles werden: mit einem Bachelor in Gräzistik Kindergärtner in Wien, als FPÖ-Politiker Vermittler bei den Taliban, als Kulturjournalist KURIER-Ohrwaschler. Die sizilianische Mafia sucht übrigens einen Nachfolger für den verstorbenen letzten Großpaten. Reicht es dafür, wenn man „Der Pate“ bis zum Ende gesehen hat?