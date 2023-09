Queen auf ewig

König Charles III. wird sich an diesem Tag nicht öffentlich zeigen, sondern seiner Mutter im privaten Kreis gedenken. Zum ersten Mal ist Charles als Monarch zum alljährlichen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral eingetroffen. Noch im vergangenen Jahr konnte er tun und lassen, was er wollte. Nun ist er Zwängen unterworfen und muss, wo immer er ist, täglich seine rote Regierungsbox in Empfang nehmen.

So nach und nach gelangen Skurrilitäten und Anekdoten, die bisher das Licht scheuten, an die Öffentlichkeit. Bis heute im Verborgenen, der Ärger der Queen anlässlich der Hochzeit von Charles und Diana.

Einen Tag nach der Hochzeit, am 30. Juli 1981, lädt die Queen zur Feier. Im Fernsehen werden die Höhepunkte der Traumhochzeit gezeigt. Die Queen erblickt sich auf dem Bildschirm und ist von ihrem eigenen Anblick entsetzt: "Oh, Philip, schau! Ich mache schon wieder dieses Miss-Piggy-Gesicht."

Der Vergleich mit dem Schweinchen aus der Muppet-Show sorgt für Gelächter unter den Gästen. Das königliche Personal schenkt der Queen zum 60. Geburtstag deswegen sogar eine Karte mit Miss Piggy samt Krone und Insignien.

Nun wird der Queen zum Gedenken eine Statue enthüllt. "Das Denkmal soll Elizabeths Wärme und Menschlichkeit zeigen", so der Schöpfer, der britische Bildhauer Hywel Brân Pratley. Das wahre Highlight: drei Corgis wurden verewigt.

"Die Queen hatte immer Corgis in der Nähe, daher war mir klar, dass ich sie in mein Werk einbeziehen muss", so Bildhauer Pratley. Der Termin für die Enthüllung der Statue ist noch nicht offiziell bestätigt.

Auch noch nicht festgelegt, ist das Einweihungsdatum des Flughafens der französischen Kurstadt Le Touquet, der nun nach der Queen benannt wird. Die Namensänderung wurde bereits von König Charles III. abgesegnet.

Nur sechs Tage nach ihrem Tod, stand die Namensänderung fest. Als Kind begleitete die Queen ihren Onkel Edward VIII. oft und gerne in die Kurstadt.