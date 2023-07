Kürzlich schlug der deutsche Gesundheitsminister vor, Rauchen im Auto zu verbieten, wenn Kinder und Schwangere mit an Bord sind. Ältere werden sich noch erinnern, als es zu viert im VW-Käfer oder Opel Kadett in den Urlaub ging: Vater, Mutter vorne,

es wurde gequalmt, Kinder auf der Rückbank, es wurde gehustet. Die Fenster blieben zu, weil es sonst gezogen hätte – Verkühlungsgefahr!

Inzwischen wird überall deutlich weniger gequalmt, nur die Lust auf Verbote ist größer geworden.

Was kommt noch? In der Wohnung Nachschau halten, ob genug Kinderzahnpasta in Verwendung ist? Veganern/ Schnitzelessern die Kinder abnehmen, weil schädigende Ernährung? WLAN abdrehen, wenn Eltern zu viel surfen und ein schlechtes Beispiel geben? Oder doch auf Selbstverantwortung setzen, Schaden da und dort nicht ausgeschlossen. Weil den Kindern Selbstverantwortung vorleben, das wäre eine Königsidee.

