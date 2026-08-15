Eine lächelnde Frau mit Sonnenbrille, dargestellt in einem Aquarell-Stil.

Polly Adlers „Chaos de luxe“: Mehr Echtleben einfach

Den moralischen Kompass höher hängen.

Polly Adler
Kolumnen

von Polly Adler

15.08.26

Wie kannst du nur?“, sagte er mit vor Entsetzen geweiteten Augen und starrte auf die tintenblaue Nudelpackung in meinem Vorratsschrank. Zur Erläuterung: einer meiner GBFF’s (Gay Best Friend Forever) war zu Besuch in meinem Badehäuschen. Ich hatte nicht am Schirm gehabt, dass „der Pasta-Heini total homophobe Äußerungen gemacht hat“. Ich warf mich auf die Knie: „Bitte verzeih meine Ignoranz. Wir essen heute Erdäpfel aus dem Waldviertel. Der Bauer ist wahrscheinlich leider cis-normativ, aber sie sind nachhaltig beatmet.“ 

Mein GBFF ist prinzipiell eine moralisch einwandfreie Festung und hat sich  von allen Streaming- und Zustelldiensten verabschiedet, die auch nur ansatzweise der Kampfsportart Speichellecken bei Trump frönen. Ich bewundere ihn für diese Konsequenz, denn bei mir herrscht da  ein gewisser ethischer Schlendrian. Ich lass mir aus dem Amazonien-Universum regelmäßig Dinge wie Rokoko-Perücken und andere Dringlichkeiten liefern, die ich für mein lustiges Festival brauche. 

Ich fühle mich dabei schlecht, aber nicht schlecht genug. Die Nudeln werde ich trotzdem essen, aber ohne Freude. „Man wirft kein Essen weg“, hatte mir schon meine Oma eingetrichtert, die selbst Magenschmerzen auf sich nahm, um zwei Tage lang in der Marinade dümpelnden Salat zu verputzen. Sie hatte während des Krieges für ihre Kinder zu oft aus Kartoffelschalen Suppen gebastelt. Aber ich versprach mir, meinen Moral-Kompass wieder höher zu hängen. In die kleinen Buchhandlungen zu pilgern, die  immer weniger werden. In Lichtspielhäuser zu gehen und nicht nur auf der Couch  zu streamen. 

Wieder mehr meine innere Analogikerin aus dem Gefängnis der Bequemlichkeit entlassen. Mehr Echtleben einfach.

(kurier.at)  |  Stand:
Polly Adler

Über Polly Adler

Polly Adler steht als Chaos-de-luxe-Kolumnistin auf dem satirischen Beobachtungsposten von Alltags-Irrsinn, Beziehungs-Herausforderungen und Brutpflege. Hinter dem Pseudonym versteckt sich die Wiener Journalistin Angelika Hager. Aus Polly Adlers verrückter Welt entstanden inzwischen acht Bücher, eine TV-Serie und diverse Bühnen-Shows im Wiener Rabenhoftheater, die nächste Premiere ist für den Herbst 2026 geplant. Kürzlich erschien der erste Polly-Adler-Krimi „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade” bei Ueberreuter.

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