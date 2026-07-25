Eine lächelnde Frau mit Sonnenbrille, dargestellt in einem Aquarell-Stil.

Polly Adlers „Chaos de luxe“: Kampfsport Hochzeiten

Noch schlimmer als Scheidungsparties: mehrtägiger Hochzeitswahnsinn.

Polly Adler
Kolumnen

von Polly Adler

25.07.26

Ich bin ja inzwischen mehr auf Scheidungsparties eingeladen als auf Hochzeiten. Dort schießen kreischende Damen unter Cremant-Dauerbeperlung auf Dartscheiben, auf denen das Konterfei des frisch entsorgten Ex prangt. 

Auf Torten thronen Plastik-Pärchen, die sich duellieren. So quasi die Anti-Hochzeitstorte. Und wenn die amtierende Geschmacksfee die Gastgeberin verwunschen hat, kommen dann noch eventuell betagte Stripper in Fake-Polizeiuniformen, die sich zu Baptistes „Freedom“-Hymne die knappen Höschen von den Lenden pflücken. 

In hysterischer Aufgeräumtheit versichert man sich, dass das Leben jetzt erst so richtig los fetzt. Aber fast noch schrecklicher sind die Zirkus-Hochzeiten, zu denen die konservativen GenZler und Millennials trommeln. Da bin ich ja nur Zaungast, aber ich lausche, was die Girls so zur High Season seufzen. Wenn man das Pech hat, mit der Braut eng befreundet zu sein, steht man unter totalem Outfit-Terror

Denn nicht genug, dass man eine Bachelorette-Party mindestens in Lissabon feiern muss, wo Penisluftballon-Gruppenzwang herrscht und später beim Probe-Dinner antanzen soll, um die geeiste Melonen-Scampi-Kaltschale mit Orgasmus-Geräuschen zu quittieren. Dann braucht man noch für die auf Fliederfarben getrimmte Braut-Soirée einen Fummel, bei der Trauung selbst ist couragiertes Lachs angesagt, ein glamouröses Party-Fähnchen für abends und natürlich findet die ganze Chose außerhalb von Wien statt, im besten Fall im Salzkammergut, im schlechtesten auf Ibiza oder in Venedig

Faktenfundierte Erkenntnis: Je opulenter die Hochzeit, desto schneller geht die Ehe krachen. Eine Freundin, deren Hobby Ehen sind, flüsterte mir einmal während der dritten Runde: „Was soll ich denn machen? Ich heirate einfach so wahnsinnig gerne.“

(kurier.at)  |  Stand:
Polly Adler

Über Polly Adler

Polly Adler steht als Chaos-de-luxe-Kolumnistin auf dem satirischen Beobachtungsposten von Alltags-Irrsinn, Beziehungs-Herausforderungen und Brutpflege. Hinter dem Pseudonym versteckt sich die Wiener Journalistin Angelika Hager. Aus Polly Adlers verrückter Welt entstanden inzwischen acht Bücher, eine TV-Serie und diverse Bühnen-Shows im Wiener Rabenhoftheater, die nächste Premiere ist für den Herbst 2026 geplant. Kürzlich erschien der erste Polly-Adler-Krimi „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade” bei Ueberreuter.

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