Manchmal spüre ich, wie das Cortisol wie eine giftige Welle durch meinen Körper schwappt. Auslöser für solche Stressfluten ist meist eine Banalität wie der AI-Heini meiner Noch-Bank. Ich habe meine Noch-Bank im Verdacht, dass sie diesen AI-Heini als Loyalitätsfeuerprobe für ihre Kunden in die Schlacht schickt, denn anders kann man sich so eine Ausgeburt sturer Dummheit nicht erklären.

Dieser KI-Neandertaler versteht nicht einmal "Ja" oder "Nein", stattdessen schnarrt er: "Ich habe Ihre Antwort nicht verstanden" oder "Bitte formulieren Sie klar und deutlich" oder (das Sahnehäubchen des Irrsinns) "Wenn Sie mit einem Mitarbeiter verbunden werden wollen, dann sagen Sie Ja ... ich habe Sie nicht verstanden ..." usw. Als ich in Schnappatmung brüllte "Stell’ mich zu einem verf ...**ten Mitarbeiter durch, du IQ-Zwerg, du digitalisierter Volldilo, du Sam-Altman-Restposten", wedelte er weiter mit dem roten Tuch seiner Inkompetenz, der Mission verschrieben, meine Aggressionskapazitäten in die Eskalation zu jazzen: "Danke für Ihre Anfrage, Ihnen auch einen schönen Tag."