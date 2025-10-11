Polly Adlers Kolumne: It’s sowas von complicated

Früher war alles so prächtig einfach auf dem Liebes-Highway: Objektortung, Beschnupperung, Handerl-Schwitzen auf der Parkbank, Beiwohnung. Im Falle von Zwischengeschlechtlichkeit mit Zukunftspotenzial baumelte dann irgendwann das Etikett "F. z." (Fix zam) an der Angelegenheit, dann Adrenalin-Beruhigung, unausweichliches Driften in eine Kuscheligkeit, die langsam zur Langeweile transformiert.

Dann Drama durch enttarnte Seitensprünge, Versöhnung, erneut aufkeimende Fadesse, wachsende Gleichgültigkeit, Trennung, seelische Zerrüttung in Alkoholbegleitung. Und nach einer Nachdenkpause, in der wir Frauen zur Radikalisierung der Frisur schritten, einen Salsa-Kurs buchten, Selleriesaft tranken und die Wohnung neu ausmalten (während die Jungs in Sekundenschnelle wieder auf das Beziehungs-Ringelspiel aufsprangen), das Ganze wieder von vorne. Gleiches Drehbuch, andere Protagonisten.

Die 30-plus-Generation hat es so viel komplizierter. Neuester Trend: Das Bye-Sex-Movement. Zermürbt durch jahrelanges Online-Dating, inklusive der Ghosting-Demütigungen und Typen, die auch nach mehreren Treffen noch immer auf Bumble, Hinge oder anderen Beziehungsbörsen ungebrochen "carpe diem" als Lebensmotto angeben und dort fröhlich polygam an einer "open situationship" interessiert sind, ziehen sich junge Frauen aus der sexuellen Marktwirtschaft zurück.

"Ich habe die Schnauze gestrichen voll von dieser Unverbindlichkeit", stöhnt eine Fortpflanz-Freundin, "lauter emotionale Touristen! Als ich das letzte Honey gefragt habe, was er zu Silvester vorhat, hielt er mir einen Vortrag, dass ich ihn unter Stress setze und ich lernen muss, Grenzen zu respektieren. Es ist alles so unsexy geworden!" Unsexiness ist beim Sex allerdings ein echter Störfaktor. Aber haltet durch, Mädels!