Polly Adlers „Chaos de luxe“: „Gnädigste, warum so aufgeregt?”

Kürzlich besuchte ich einen Barista-Laden, wo man für einen hysterischen Kaffee um die sieben Euro ablegt. Dafür sah der Barista aus wie ein Prada-Model und das Ambiente hatte den französischen Nostalgie-„Vibe“, Hôtel Costes-Sound inklusive.

Es war früh und eine Floor-Managerin war mit dem Wischmob zugange. Brettert so eine Thusnelda in teurem Beige herein und brüllt in billigstem Wienerisch: „Es Schwindlingen, aus welchen Kellerloch seid’s, dass des no net pitschipatschi is?“ „Gnädigste“, flötete der Barista, „warum so aufgeregt?“ Was die beige Furie erst recht in Rage brachte. Der Trend zum Ranting überschwemmt auch Digitalien.

Ursprünglich bedeutet Ranting so viel wie etwas klar aussprechen, aber in der Praxis zeigt es sich als emotionaler Durchfall, der sich in Wutausbrüchen manifestiert. Videos, auf denen Personen durchdrehen, werden auf Instagram reingespült. Zum Beispiel: Frau kommt am Gate nicht mehr in den Flieger. Wirft sich daraufhin wie ein rabiates Kleinkind auf den Boden und trommelt schreiend mit den Fäusten.

Oder Übergriffe am Schalter wegen Übergepäck-Strafe. Gefechte an der Supermarktkasse, weil die Kassiererin vergessen hat, den Rabatt einzutippen. Je mehr ich die Schäumchen-vorm-Mund-Ranter durch meinen Alltag purzeln sehe, desto lauter möchte ich rufen: „Contenance ist das neue Schwarz!“